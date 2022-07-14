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Gökhan Özoğuz... YANGIN İSYANI!

Magazinkolik - Magazin
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Gökhan Özoğuz... YANGIN İSYANI!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Çeşme ve Datça'da çıkan orman yangınları sonrası isyan etti. İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının kontrol altına alındığı haberleri sonrası zaman zaman yaptığı yorumlarla ön plana çıkan Gökhan Özoğuz "Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bu kadar talan edilip aciz kalmamıştı" dedi.

Hem Datça hem de Çeşme'den gelen orman yangını haberleri herkesi üzdü.

Datça'da alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken yerleşim bölgelerinde oturan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiğini açıklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının ise kontrol altına alındığı son dakika haberleri olarak duyuruldu.

Athena Grubu'nun solisti yangın haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gökhan Özoğuz... YANGIN İSYANI!

Gökhan Özoğuz yaşananlara isyan ederek "Bir garibanın eline üç beş kuruş ver, şuraları yaktır da oteli yapalım furyası durmuyor.

Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bu kadar talan edilip aciz kalmamıştı" dedi.

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