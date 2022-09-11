Gökhan Güney… KANSERDEN OĞLUNU KAYBETTİ, ŞİMDİ GELİNİYLE BAŞI DERTTE!

Tarkan...İZMİR'DE YÜZBİNLERİ COŞTURDU! Gökhan Güney… KANSERDEN OĞLUNU KAYBETTİ, ŞİMDİ GELİNİYLE BAŞI DERTTE! Magazin Haberleri Öteki gündemin korkusuz programı Al Sana Haber, bir televizyon kanalında günlerdir konuşulan bir konuyu, ekranda infaz edilen şarkıcı oyuncu Gökhan Güney'i yayına aldı. Televizyon ekranlarında ilk kez hakkındaki iddiaları, özellikle de eski gelini Ece Güney'in kamuoyunu meşgul eden suçlamalarına karşı söz hakkını kullandı. Genel Yayın Yönetmenliğini Savaş Kalafat'ın, moderatörlüğünü Seyhan Soylu ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Al Sana Haber programı ünlü sanatçı Gökhan Güney'i yayına aldı… Gökhan Güney 2014 yılında amansız hastalıktan rahmete kavuşan oğlu Selim Güney'in (40)dul eşi Ece Güney'in iddialarına cevap verirken sesi titriyordu. Hakkında uzaklaştırma kararı aldığı eski gelini için zehir zemberek konuşan Gökhan Güney masa yorumcusu Tayyar Işıksaçan, Başak Çokan, Gökhan Kalaycıoğlu ve şarkıcı Bayhan'ın sorularını cevapladı. Moderatör Seyhan Soylu'nun yönettiği masa Gökhan Güney'in yaşamakta olduğu dramı ekrana taşıdı… Ünlü sanatçı kimsenin bilmediği gerçekleri anlatırken sesi titriyordu. Kaynak: Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

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