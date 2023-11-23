Gökhan Çıra ve Eylül Keleş Ayrıldı

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlandı. Ancak çift, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmadan ayrıldı.

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlandı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmaları beklenen çift yollarını ayırdı.

Aynı anda Instagram hesaplarından paylaşım yapan ikili, ayrıldıklarını duyurdu. Gökhan Çıra paylaşımında "Sürekli ilişkim hakkında bir şeyler yazılıp çiziliyor. Buradan toplu cevap vermek istedim, ilişkim bitmiştir. Saygı duymanızı rica ediyorum" dedi. Eylül Keleş ise paylaşımında "Severek çıktığımız bu yolda anlaşarak bitirme kararı aldık. Bu süreçte herkesin bize saygı duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra ve Eylül Keleş 5 Ekim'de aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı.