Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile neden boşandığını ilk kez anlattı

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından bahseden Çıra, futbol kariyerinden, Selin Ciğerci ile evliliğinden ve yeni ilişkisinden bahsetti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu eski futbolcu Gökhan Çıra oldu. Selin Ciğerci ile ikinci kez evlenip boşanan Çıra, ayrılık nedenini de ilk kez anlattı.

Gökhan Çıra, Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Öfke problemin var mı?", "Hırslı bir adam mısın?", "Futbol mu seni bıraktı, sen mi futbolu bıraktın?", "Biseksüel misin?", "Selin Ciğerci'yi aldattın mı?", "Taşıyıcı anne olayıyla çocuk sahibi olmanıza ne engel oldu?" ve "Asker konvoyu olayında neler yaşandı?" sorularına tüm içtenliğiyle cevap verdi.