Gökçe Kırgız ve Ümit Yaşar'dan düet sürprizi

Gökçe Kırgız'ın 'Melankoli' şarkısıyla yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yapması ve Ümit Yaşar'ı sahneye davet etmesi büyük alkış aldı. İki sanatçı düetlerini single olarak yayınlamak istediklerini açıkladı. Gökçe Kırgız, röportajında son dönemde hit parça olmadığını belirtirken, Ümit Yaşar ise Mustafa Sandal ve Uzi arasındaki tartışmaya değindi. Herkesin haddini bileceğini söyleyen Ümit Yaşar, aralarının düzelmesini umduğunu ifade etti.

'Melankoli' isimli şarkısıyla yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Gökçe Kırgız kendisini izlemeye gelen sevilen yorumcu Ümit Yaşar'ı da sahneye davet etti.

Ümit Yaşar'ın kendine has yorumu ile seslendirdiği parçaların ardından Gökçe Kırgız ile yaptıkları düet büyük alkış aldı.

Düetin beğenilmesi üzerine iki sanatçı da, birlikte yaptıkları düeti single ile taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

'Melankoli' isimli şarkısına çektiği klip ile birlikte değiştirdiği saç rengi ve yeni stilli dikkat çeken Gökçe Kırgız, sahne öncesi verdiği röportajda "Son dönemde hit parça var mı?" tartışmasına dahil oldu:

Bütün sanatçı arkadaşlarım yanlış anlamasınlar ama bunu söyleyeceğim.

Maalesef çıkan hiç hit yok, güzel şarkı var. Kaliteli şarkı var ama hit yok. Buna ben de dahilim kendimi de söylüyorum.

"MUSTAFA SANDAL'IN 'AYA BENZER YÜREĞİM' DEMESİ BİLE YETER"

Müzik gündemini son dönemde meşgul eden Mustafa Sandal ve Uzi tartışmasının sorulması üzerine ünlü şarkıcı, "Rapçi arkadaşım bir tık yanlış yapmış bence.

Yılların Mustafa Sandal'ına asla ve asla söylenmeyecek bir şey, kimseyi üzmeden bunu eleştirmek istiyorum. Mustafa Sandal'ın sadece 'Aya Benzer Yüreğim' demesi bile yeter.

Uzi'nin şarkıları milyon tıklanıyor ama sen Mustafa Sandal'a da bunu diyemezsin tabii ki" ifadelerini kullandı.

"MÜZİĞİN DİLİ BİRDİR"

Kendisinin sahneye önce ya da sonra çıkmak gibi bir kaprisi olmadığını belirten Kırgız, "Müziğin dili birdir. Önce de çıkarım, sonra da çıkarım. Öyle kaprislerim yok. Zaten günün sonunda hepimizi dinliyorlar" şeklinde konuştu.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Mekana gelerek Gökçe Kırgız'ı dinleyen Ümit Yaşar, Yıldız Tilbe'den aldığı yeni şarkısını yakın zamanda sevenleriyle buluşturacağını söyledi.

Ümit Yaşar da Uzi ile Mustafa Sandal arasındaki polemikle ilgili olarak gelen soruya, "Herkes haddini bilecek. Meslek büyüğüne bir şekilde saygı gösterecek.

Bunu bilir bunu söylerim. Umarım araları düzelir" yanıtını verdi.