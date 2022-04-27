Gökçe Eyüboğlu - Selçuk Öner Eyüboğlu ...10 DAKİKADA BOŞANDILAR! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökçe Eyüboğlu - Selçuk Öner Eyüboğlu ...10 DAKİKADA BOŞANDILAR!

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Gökçe Eyüboğlu - Selçuk Öner Eyüboğlu ...10 DAKİKADA BOŞANDILAR!

Oyuncu Gökçe Eyüboğlu, inşaat mühendisi Selçuk Öner Eyüboğlu ile 2008 yılında evlendi.

Çiftin evliliği fikri uyuşmazlıklar nedeniyle çatırdamaya başladı.Eyüboğlu da avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı Boşanma davası açtı.Oyuncu, dava dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma yaklaşık 10 dakika sürdü.Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.Eyüboğlu, boşandığı eşinden aylık 4 bin 150 lira yoksulluk nafakası alacak.

Duruşma çıkışı oyuncu bir açıklama yapmadı

Magazinkolik / Magazin

Magazinkolik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title