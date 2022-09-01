Göbeklitepe'nin ihtişamı Euroasia Fashion Show'da 13 bin yıllık kumaş anlatılacak

İngiltere, İran ve Ortadoğu'nun birçok modacısı Euroasia Fashion Show'da yeni koleksiyonlarını tanıtacak. 5 Eylül Pazartesi 18.00'da yapılacak defilelerin en çok merak edilen koleksiyonu ise Perihan Demirdelen'in Göbeklitepe'nin ihtişamı oldu.Demirdelen, Euroasia Fashion Show'da 13 bin yıllık kumaşın serüvenini anlatacak.

Ünlü modacı Perihan Demirdelen'in Şanlıurfa gezinde gördüğü Göbeklitepe, yeni koleksiyonu için ilham oldu. 13 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski yapısı olma özelliği taşıyan ve UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Göbeklitepe'den aldığı ilhamla podyuma çıkıyor. Tasarladığı birbirinden ilginç kıyafetleri ünlü modellerle podyuma çıkarmaya hazırlanan Demirdelen'in tasarımlarındaki ilginç detaylar ise görenlerin azını açık bıraktı. Baş manken Tuğba Özay'ın tanıtacağı Göbeklitepe'nin ihtişamı adını verdiği ve 12 parçadan oluşan koleksiyonun ahşap boncuklar ve bambu taşları kullanan modacı 30 kiloyu bulan parçaları ile adeta şoy yaptı. En az 1500 taş en çok da 4000 taştan oluşan koleksiyonu podyuma çıkmak için gün sayıyor.

Göbeklitepe'nin keşfinden sonra moda dünyasının tarihi kökünden değişti. 13 bin yıl önce yapılan yapının içinden çıkan kumaş parçalarının hikayesi günümüze kadar geldi. Perihan Demirdelen'in 7 ayda tamamladığı yeni koleksiyonu ise bu serüveni moda severlere aktaracak ve izleyenleri hayal alemine sokacak. - DİYARBAKIR