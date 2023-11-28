Gigi Hadid'in İsrail'e yönelik paylaşımlarına tepki

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid'in ABD'de doğup büyüyen 28 yaşındaki süper model kızı Gigi Hadid, İsrail'in Hamas'ın yönettiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

Ancak Hadid'in paylaşımlarına destek verenler olduğu kadar aralarında İsrail Hükümeti de dahil olmak üzere İsrail yanlıları, 28 yaşındaki modele tepki gösteriyor.

Hadid'in, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilgili paylaşımda bulunmasının ardından ABD'li müzik yatırımcısı Scooter Braun ve İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'e tepki gösterdi.

"İsrail, çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir"

Gigi Hadid, "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir." diye yazdı.

Mesaja, '12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı' iddia edilen Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir bilgi grafiği eşlik etti.

Grafikte, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu öne sürülürken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor." bilgisi yer aldı.

Daily Mail, Ahmed Almanasra'nın aslında 2015 yılında Kudüs'te birkaç kişiyi bıçakladıktan sonra tutuklandığını, daha sonra Yahudileri hedef aldığını yazdı.

Scooter Braun, haberin ekran görüntüsünü ve aslında yanlış bilgilerin milyonlarca takipçiyle doğruymuş gibi paylaşıldığına dair mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İki masum sivili rastgele bıçakladı"

"İnsanların iyi niyetli olduğunu biliyorum ama bir çocuğun kaçırıldığını söylediğinizde, bunun bir genç olduğu ortaya çıktı ve kamera karşısında aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu iki masum sivili rastgele bıçakladı ve ardından 'Yahudileri bıçaklamak istedim' dedi.

78 milyon kişiyle paylaşmadan hemen önce gerçekleri öğrenelim."

Bar Refaeli de Scooter'ın gönderisini Instagram'da hikaye olarak paylaştı.

"Bu savaşı İsrail başlatmadı"

Ünlü model daha sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsüyle İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve Hamas'la devam eden çatışma hakkında konuşan bir röportajın yer aldığı bir video paylaştı. Sözcü, videoda, "Kızılacak çok şey olduğunu düşünüyorum ama dünyanın öfkesinin Hamas'a yöneltilmesi gerekiyor. Çünkü bu savaşı İsrail başlatmadı. Biz bu savaşı istemedik." ifadesini kullandı.

Gigi Hadid ise henüz Braun'a da, Refaeli'ye de yanıt vermedi; ancak yalan haber olduğu öne sürülen paylaşımını sayfasından kaldırdı.