GGC'den Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm'e teşekkür plaketi - Haberler

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GGC'den Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm'e teşekkür plaketi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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GGC'den Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm'e teşekkür plaketi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" töreninde başarılı sendika başkanı ödülü Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'e teşekkür plaketi verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" töreninde başarılı sendika başkanı ödülü Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'e teşekkür plaketi verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödül törenine bölgeden ve birçok ilden gazeteci, sendika, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Basın mensupları yanı sıra farklı alanlarda hizmet veren kuruluşlara da plaket takdim edildi. Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'e başarılı sendika ödülü layık görülerek teşekkür plaketi takdim edildi.

Başarının kendisinin olmadığını, Öz Sağlık İş ailesinin başarısı olduğunu değerlendiren Aküzüm, "Bu nedenle bu ödülü şahsım adına değil, emeğin kutsallığını şiar edinen Öz Sağlık İş ailemiz adına alıyorum. Bizleri bu başarı ödülüne layık gören Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin kıymetli başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Hizb-i İslami Partisi Diyarbakır Sendika Magazin Haberler

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