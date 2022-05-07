Gençler bu festivalle pandeminin yaralarını saracak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de birçok ünlü sanatçının sahne alacağı müzik festivali için geri sayım başladı.

Anadolu Fest, pandemi sürecinin ardından Eskişehir'de düzenlenecek olan ilk büyük müzik festivali olma özelliği taşıyacak. 12 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 15 Mayıs Pazar akşamı sona erecek olan festival, Eskişehir Mola Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Levent Yüksel, Haluk Levent, Sagopa Kajmer, Teoman gibi Türkiye'nin önemli şarkıcılarının yanı sıra sevilen gruplara da ev sahipliği yapacak olan festivalde, toplam 28 sanatçı yer alacak. Öte yandan festivalde, Eskişehir'de faaliyet gösteren yerel gruplar da sahne alacak. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin