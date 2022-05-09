Genç Sevgilisiyle Bodrum'da Evlendi

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından, yüzer disko Catamaran Club'ın sahibi, 4 çocuk babası Mehmet Birgen, 3'üncü eşi Dilek Birgen'den 2016'da boşanmıştı.

Birgen, 2019'da Ukrayna'nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Birgen, Diana ile önceki gün 4'üncü evliliğini yaptı. Gelinle arasında 45 yaş fark var. Düğün Bodrum Kempinski Otel'in bahçesinde gerçekleşti. Orhan Yılmaz ile Aykut Kozanoğlu şahitlik yaptı.

Diana Osypenko'nu annesi Larissa Osipenko ile anneannesi Tonia Boyko da düğündeydi.

Mehmet Birgen ilk izdivacını 1975'te Figen Çiftçi ile yapmıştı. 1989'da Kolombiya asıllı bir Amerikalı ile evlenmiş, mutluluğu 3 yıl sürmüştü. 2005'te de oğlu Alp (16) ve kızı Maya'nın (9) annesi Dilek Birgen ile nikah masasına oturmuştu. Amerikalı sevgilisinden olan en büyük oğlu Ashley 52, ikinci eşinden doğan Ajda 33 yaşında.

MEHMET BİRGEN KİMDİR?

Mehmet Birgen sosyetik Türk iş insanıdır. Bodrum Catamaran Club'ın ve Sedef Adası'nın sahibidir.

Mehmet Birgen ilk izdivacını 1975'te Figen Çiftçi ile yapmıştı. 1989'da Kolombiya asıllı bir Amerikalı ile evlenmiş, mutluluğu 3 yıl sürmüştü. 2005'te de oğlu Alp (16) ve kızı Maya'nın (9) annesi Dilek Birgen ile nikah masasına oturmuştu. Amerikalı sevgilisinden olan en büyük oğlu Ashley 52, ikinci eşinden doğan Ajda 33 yaşında.

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