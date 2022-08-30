Genç Şarkıcıdan Yeni Şarkı

Geçtiğimiz yıl yayınlamış olduğu "Ağrılarım Var" şarkısının ardından müzikseverlerle buluşan şarkıcı Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısı "Simsiyah" ile tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Söz ve Müziği Gülşah Tanrıöver'e düzenlemesi ise Osman Çetin' e ait olan şarkı uzun süredir titizlikle hazırlanarak dinleyicisine sunuldu. Müziğin her alanında besteler yapabilen, yapmış olduğu eserleri yediden yetmişe herkesin beğenisine sunabilen Gülşah Tanrıöver; üretmenin, güçlü kalemin ve hayal dünyası zenginliğinin kendisine verilmiş bir mucize olduğuna inanarak yeni şarkısının heyecanını tüm müzikseverlerle paylaştı.

"Simsiyah"; modern Reggaeton ritmi ile Afro trap formunda akustik enstrümanlardan keman, kaval ve gitar kullanılarak elektronik shntheizerlerin buluştuğu alternatif pop sentezinde, sıcak hisleri atarlı bir şekilde barındıran bir aşk şarkısı oldu. Yönetmenliğini A.Ulvar Tanrıöver' in üstlendiği klipte alanında yetenekli dansçılar koreografileri ile klibe renk kattı ve klip 1 günde kalabalık bir ekip eşliğinde tamamlandı. 'Gülşah Tanrıöver'in yeni şarkısı "Simsiyah" tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!