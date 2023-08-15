Genç popçu, hem eğlendi hem de eğlendirdi

Genç popçu Cevher Aksoy önceki gün Bodrum Yalıkavak Miya beach'te sahne aldı.

Aksoy sahneye sevilen şarkısı " Hint Kumaşı" ile gelirken dinleyicisinden büyük alkış aldı. Hareketli yaz şarkılarıyla programına devam eden genç popçu iki saat boyunca tüm şarkılarını dinleyicisiyle birlikte söyleyerek hem eğlendi hem de eğlendirdi. - MUĞLA