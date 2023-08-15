Üye Girişi
Haberler

Genç popçu, hem eğlendi hem de eğlendirdi

Magazin Haberleri

Genç popçu Cevher Aksoy önceki gün Bodrum Yalıkavak Miya beach'te sahne aldı.

Genç popçu Cevher Aksoy önceki gün Bodrum Yalıkavak Miya beach'te sahne aldı.

Aksoy sahneye sevilen şarkısı " Hint Kumaşı" ile gelirken dinleyicisinden büyük alkış aldı. Hareketli yaz şarkılarıyla programına devam eden genç popçu iki saat boyunca tüm şarkılarını dinleyicisiyle birlikte söyleyerek hem eğlendi hem de eğlendirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Bodrum Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title