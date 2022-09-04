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Genç Kuşağın Başarılı İsimleri Partide Buluştu

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Genç Kuşağın Başarılı İsimleri Partide Buluştu

DİMES'in Z kuşağının oyunculuk, spor, sosyal medya, müzik gibi farklı alanlarda başarı sağlayan isimlerini bir araya getiren yeni kampanyası için düzenlediği lansman partisi, genç kuşağın ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

DİMES kampanyasında bir araya gelen genç şampiyon Nisa Bölükbaşı, genç kuşağın en önemli oyuncularından Onur Seyit Yaran, yeni nesil RnB/Pop müziğini temsil eden genç şarkıcılardan Güneş (Taşkıran) ile son zamanların öne çıkan isimlerinden biri olan Eza (Koray Albayrak) ve sosyal medyada elde ettikleri başarılarıyla en güçlü fenomenler arasına adlarını yazdıran Cemre Solmaz ve Zeynep Buse Korkmaz, partinin katılımcıları arasında yer aldılar.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Onur Seyit Yaran Nisa Bölükbaşı Güneş Magazin Haberler

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