Genç çift bebeklerinin odasını paylaştı
İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan genç çift, bebeklerinin odasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu.
İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan genç çift, sık sık sosyal medya hesaplarından bebekleriyle paylaşımlarda bulunuyor.
Şefkatli, her anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Beklenen video geldi
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odalarını göstereceğinin de sözünü vermişti.
Dün akşam ise beklenen video geldi.
Odaları gündem oldu
Çocuklarının odalarını gezerek video eken Yasemin Şefkatli, ilk kez odayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.