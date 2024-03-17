Genç çift bebeklerinin odasını paylaştı

İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan genç çift, sık sık sosyal medya hesaplarından bebekleriyle paylaşımlarda bulunuyor.

Şefkatli, her anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Beklenen video geldi

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odalarını göstereceğinin de sözünü vermişti.

Dün akşam ise beklenen video geldi.

Odaları gündem oldu

Çocuklarının odalarını gezerek video eken Yasemin Şefkatli, ilk kez odayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.