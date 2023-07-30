Gelinim Mutfakta Yeni Bölümleriyle Seyirci Karşısında

Yeni yarışmacıları ile seyirci karşısına çıkacak olan efsane program, yine çok kazandırmaya devam edecek. Gün birincisine çeyrek altın, haftanın birincisine 10 altın bilezik veren Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi'den itibaren yeni bölümleri ile ekrana gelecek. Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta 31 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'de Kanal D'de…