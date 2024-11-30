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"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı

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Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis, suç örgütü kurma suçlamaları nedeniyle tutuklanan ve 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat, tahliye edilmesinin ardından eski yaşantısına geri döndü.

Cezaevinden tahliye olduklarından beri ilgi çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapan ve hiçbir şey olmamışçasına sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, son olarak yüz gerdirme ameliyatı ile gündeme geldi.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKTİĞİNİ SÖYLÜYORDU

"Geçim sıkıntısı" çektiğini söyleyen ve hayat pahalılığından dem vuran Dilan Polat'ın yüzünü gerdirmek için bıçak altına yapması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

"SEPETİ BOŞALTTIM" DEMİŞTİ

Dilan Polat, önceki gün yayınladığı bir videoda ise market alışverişinde kredi kartı limiti yetmediği için sepeti boşaltmak zorunda kaldığını ifade etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıhayra koşan:

Ankebût Suresi 64. Ayet. (Oysa) Bu dünya hayatı, sadece bir oyun ve (eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadan ibarettir. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Keşke (insanlar bu gerçeği) bilmiş olsalardı.

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Haber YorumlarıHayri:

Bu tipleri cezaevine atmayacaksın bunların sosyal medya girişlerini engelleyeceksin zaten kahrından ölür bu her dakika bir şey yayınlamasa kim merak edecek bu tipleri 1 ayda unutulur gider

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Haber YorumlarıHalkçı:

Medicanayı da ürün uerleştirme olarak koymuşsunuz miss

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Haber Yorumlarıumut mergen:

para bunlarda utanmadan agliyorlar 17 bin alan asgari ücretli ölsün ozaman

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Haber YorumlarıHüseyin Terzi:

millete iyi gcriyr

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Haber YorumlarıMapo 77:

geciirme sikintisi olmasisin

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İçeride çok lâzım olacak güle güle kullansın ..

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

zuladaki 250 milyon doları yavaş yavaş kullanır işte ??

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Haber YorumlarıRegaip CAN:

tanrının yaratıp da pişman olduğu tek yaratık

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Patronu Süleyman soylu jest yapmıştır fakir polatlara

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