Gazzeli Aboud'un İsrail saldırılarını alaycı bir üslupla anlattığı videolar sosyal medyada viral oldu

Gazze'de yaşanan dramı esprili ve alaycı bir üslupla aktaran Gazzeli Aboud'un sosyal medya platformu Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaştı.

Gazzeli "Aboud" lakaplı Abdurrahman Battah, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan dramı sosyal medyada "esprili" ve "alaycı" bir üslupla aktarıyor.

Gazze halkının yaşadığı trajediyi ve içinde bulunduğu şartları kendine özgü bir üslupla anlatan Aboud'un sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısı kısa sürede 2 milyonu aştı.

Gazze halkı arasında "Aboud" diye bilinen Filistinli genç, sosyal medyada yayınladığı kısa videolarına gülümseyerek "Buradan, Gazze'den ülkedeki son gelişmeleri aktarıyoruz." ifadesiyle başlıyor.

Aboud, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasını alaycı bir üslupla belgelediği videoları takipçileriyle paylaşıyor.

Aboud, bazı videolarda da İsrail bombardımanı sonucu yerle bir olan binaların arasından cesetlerin çıkarılmaya çalışıldığı anları bir muhabir edasıyla aktarıyor.

Filistinli genç, evinin terasından uçak sesleri arasında yayınladığı bir videoda, esprili ve alaycı bir üslupla şunları söylüyor:

"Sabah sabah uyurken bir anda alarm kurarak (saldırılarla) uyandırdılar. Sesi (uçak) işit, heyecanı işit (gülerek). Yani bu bir soğuk kahve, bu müthiş bir şey. Burası savaş ortamı. Terastan lüks bir ortam."

Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunu da esprili şekilde anlatan Aboud, "Diyorlar ki, Gazze'deki esirler bizim gibi yiyip içiyor. Ne yapalım, 200 kişi bunlar. Ne verelim onlara döner mi, hamburger mi? Biz, bunları yemiyoruz. Bunlara menü verelim ne istediklerini seçsinler. Mesela, zahter (yağsız tabi), peynir, ful (Arap yemeği)." ifadelerini kullanıyor.

Aboud ayrıca Gazze'nin çeşitli yerlerinde İsrail bombalarının yol açtığı yıkımı takipçileriyle yine aynı üslupla paylaşıyor.