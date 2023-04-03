GAZETECİ VE MÜZİK YAZARI TOLGA AKYILDIZ'I KAYBETTİK!
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Efsanevi Hey Dergisi'nin kurucuları arasında yer alan ve 1998 yılında aramızdan ayrılan Erhan Akyıldız'ın oğlu alan müzik yazarı ve eleştirmeni Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı.
Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Akyıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İstanbul Maslak'taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem hastanesine kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz gün yoğun bakıma alınan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin