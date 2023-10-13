Gazete Sahibi Hüseyin Tehdit Ediliyor

Hüseyin'in hoşuna gitmeyen kişiler hakkında haber yapması ve resimlerini bastırması sonucunda, İsmail tarafından pavyondaki resimleriyle tehdit ediliyor.

Hüseyin yerel bir gazetenin sahibidir. Hüseyin hoşuna gitmeyen kişiler ve yakınları hakkında haber yapar ve onların resimlerini bastırır.

Nazlı ve oğlu Sadık, Paşa ve İsmail artık dayanamaz ve Hüseyin'den bu haberlere son vermesini isterler. Sonunda İsmail, Hüseyin'i pavyondaki resimleriyle tehdit eder.

İbrahim ve Nazlı zengin bir ailedir. Oğulları Mesut için Jale'yi istemeye giderler. Ailesi Mesut'a bebek gibi davranır bu yüzden Hayati kızını vermek istemez. Jale'nin ısrarla biz evleniyoruz demesine karşı, Hayati sinirlenir ve gerilir.

Hırsız Fikri ve İsmail, soygun için yanlışlıkla karakola girerler. Karakol olduğunu anladıklarında çıkmak isterler fakat polis memurları Ozan ve Bahadır gelir.

İsmail üstünü değiştirip yeni atanan müdür gibi tanıtır kendini hatta bu esnada Belalı Paşa'nın da yerini söyler ve yakalattırır.

Fikri ve oğlu Ozan, Amerika'dan gelen misafirleri Yeter ve kızı Çiçek'i ağırlayacaklardır. Ozan'ın dayısı Paşa o sırada misafirliğe gelir. Paşa, Yeter ve Çiçek'e bütün terimleri, yemek ve film isimlerini yanlış söyler.

Yeter ve Çiçek bu durumu umursamaz ama Paşa her yanlış söylediğinde Fikri kendilerini cahil sanacakları için daha çok öfkelenir.

Parti üyeleri Fikri, Mustafa, Jale ve parti başkanı Hüseyin seçmenin rahatsızlıkları için partiyi yenilemek isterler. Mimar İbrahim'in değişikliklerini parti üyeleri kabul eder ama Hüseyin hiçbirini kabul etmez.

Son değişiklik talebi Hüseyin'in ve üyelerin oturdukları koltukların eskidiği için değişmesidir. Bunu farklı bir şekilde yorumlayan partililer topluca durumu reddeder.

Burcu, Paşa, Sadık, Mehtap ve Feride bir arkadaş grubudur. Burcu'nun sevgilisi İbrahim halk ozanıdır. Başlangıçta sorguya tutulsa da İbrahim, Burcu'yu gerçekten seven dostane bir insandır.

Paşa sürekli İbrahim'e yüklenir ve dalga geçmeye çalışır. Sonunda Paşa'nın Burcu'dan hoşlandığı ortaya çıkar. İbrahim de şarkısıyla Paşa ya karşılık verir ve sazını kaldırır.