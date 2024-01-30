Gayrimenkul Şirketi Temsilcileri İstanbul'da Buluştu
Bir gayrimenkul şirketi, farklı illerden gelen temsilcileriyle İstanbul'da düzenlenen bir gece etkinliğinde bir araya geldi. Aslı Hünel'in sahne aldığı gecede, sanatçı konukların geldikleri şehirlerin şarkı ve türkülerini söyleyerek davetlilere keyifli anlar yaşattı.
Bir gayrimenkul şirketi, firmanın farklı illerinden gelen temsilcileriyle İstanbul'da düzenlenen gecede bir araya geldi.
Aslı Hünel'in sahne aldığı gecede, sanatçı konukların geldikleri şehirlerin şarkı ve türkülerini söyleyip salondaki tüm davetlileri eğlendirmeyi başardı.
Aslı Hünel, Bursa'nın Ufak Tefek Taşları şarkısından başlayıp Ankara'nın Bağları ve Antep'in Hamamları'na kadar yaklaşık 50 eseri orkestrası eşliğinde seslendirip herkese keyifli anlar yaşattı.