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Gamze Erçel'den Bomba Hande Erçel İtirafı!

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Gamze Erçel'den Bomba Hande Erçel İtirafı!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Marie Claire dergisine röportaj verdi. Gamze Erçel'in itirafı dikkat çekti. İşte detaylar...

Instagram'da 4 milyon 800 bin takipçisi bulunan Gamze Erçel, "Hande'nin ünü, bir noktadan sonra beni de tanınır hale getirdi. Bu durumun bazı zorlukları var.

Hande ile dilediğimiz gibi vakit geçiremiyoruz, canımızın istediği yerde kahve içemiyoruz" dedi.

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Oyuncu Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu.

10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapıyor. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Erçel, 2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.

Güneşin Kızları dizisiyle meşhur olan kız kardeşi Hande Erçel gibi oyunculuk ile kariyerine devam eden Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dershane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterini canlandırdı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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