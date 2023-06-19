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Galatasaraylı eski futbolcunun yeğeni dünya evine girdi

Galatasaraylı eski futbolcunun yeğeni dünya evine girdi

Magazin Haberleri

Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni Bursaspor eski oyuncusu, şuan Göztepe oyuncusu olan Ali Akman dünya evine girdi.

Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni Bursaspor eski oyuncusu, şuan Göztepe oyuncusu olan Ali Akman dünya evine girdi.

Ünlü futbolcu Ali Akman Kevser Esentürk ile düzenlenen törenle dünya evine girdiler. Düğüne AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile kalabalık davetli katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ayhan Akman Bursaspor Ali Akman Magazin Haberler

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