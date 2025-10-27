Haberler

Futbol Menajeri Alp Tontu ile Cansu Yıldırım Dünyayı Evlendi

Futbol menajeri Alp Tontu ve Cansu Yıldırım, Antalya'da açık havada düzenlenen bir düğün töreni ile evlendi. Düğün, Spor ve Turizm camiasından birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

PROFESYONEL Futbol menajeri Alp Tontu ile Cansu Yıldırım açık havadaki düğün töreni ile dünya evine girdi.

Antalya'da Regnum The Crown Hotel'de düzenlenen düğün törenine Spor ve Turizm camiasından çok sayıda kişi katılırken, sahilde gerçekleştirilen nikah töreninin şahitliğini Alper Gökdemir ve Umut Barış İnce yaptı.

Nikah töreni sonrası Yıldırım ve Tontu ailelerinin mutlu gününe katılan davetliler çalın müzik eşliğinde genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

