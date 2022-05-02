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Furkan Andıç... AMELİYAT OLDU!

Magazinkolik - Magazin
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Furkan Andıç... AMELİYAT OLDU!

Çekimleri Edirne'de gerçekleşen dizinin bir aksiyon sahnesinde talihsiz bir kaza sonucu sağ bacağının menisküsü yırtılan oyuncu Furkan Andıç ameliyat oldu.

Çekimleri Edirne'de gerçekleşen dizinin bir aksiyon sahnesinde talihsiz bir kaza sonucu sağ bacağının menisküsü yırtılan Furkan Andıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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Doktorların 10 gün istirahat etmesini uygun gördüğü ünlü oyuncu, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından İstanbul'a getirildi.

İstanbul'da bulunan özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, burada ameliyata alındı.

Furkan Andıç... AMELİYAT OLDU!

Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçiren ünlü oyuncuyu yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmen Ender Mıhlar hastanede ziyaret etti.

Yapımcı Önal, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye;

"Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç'ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü.

İnşallah en kısa zamanda iyileşip aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan." notunu düştü.

Furkan Andıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu, operasyon sonrası hastaneden taburcu edilerek evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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