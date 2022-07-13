Funda Arar önce hastaneye gitti sonra sahneye çıktı

Sanatçı Funda Arar, bayramın dördüncü gününde Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı. Sahne öncesi gözü şiştiği için hastaneye giden Arar, tedavi gördükten sonra soluğu sahnede aldı.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Yoğun bir konser maratonun içerisindeyiz, biraz yorucu ama işimiz sonuçta bu severek yapıyoruz" dedi. Dün gece birden sağ gözünün şiştiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Bugün konsere herhalde gözlükle çıkacağım dedim. Sağ gözüm iltihap kapmış hastaneye gittik, ilaç verdiler bugün biraz daha iyiyim" dedi.

Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce müzikseverin bayramını kutlamayı ihmal etmeyen Arar, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda birlikte şarkılarımız hep bir ağızdan seslendirelim" diyerek konserin fitilini ateşledi. Enerjisiyle sahnede bir an olsun yerinde durmayarak, performansıyla ayakta alkışlandı. Arar yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin