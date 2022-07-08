Fuat Güner - Işın Karaca... ŞARKILARINI ÖZKAN'A ŞİFA NİYETİNE SÖYLEDİLER!
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İstanbul'da gerçekleşen bir festival kapsamında Fuat Güner'in konuğu başarılı yorumcu Işın Karaca oldu.
Hem sohbetin hem de şarkılarla kendini dinlemeye gelen müzikseverlere adeta ziyafet yaşatan ikiliden Fuat Güner, Işın Karaca ve sevenlerine müjdeli haber vererek yakın arkadaşı Özkan Uğur'un iyileştiğinin veAğustos'ta tekrar sahnelere döneceğinin müjdesini verdi.
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