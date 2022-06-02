Fro'nun "Ne Fenasın Sen"İ Yolda - Haberler

"Ne Fenasın Sen" parçasının sızan küçük kesikleri, şarkının Deep House tarzında bir sound ile hazırlandığını gösteriyor. Şarkının prodüksiyon işlemleri MRLYN'e aitken, düzenleme kısmında da Barlas Köroğlu adını görüyoruz.

FRO'nun özellikle "Ne Fenasın Sen" parçası için biraz daha etnik enstrümanlara yer verdiği belirtilmiştir. Şarkının sızan kısımlarına göre parçada elektro gitar, ud vb. gibi enstrümanlar bir arada kullanılmıştır.

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