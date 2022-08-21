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Fransız Rap Sanatçısı Maitre Gims Bodrum'da Konser Verecek

Fransız Rap Sanatçısı Maitre Gims Bodrum'da Konser Verecek

Magazin Haberleri

Şarkıları ile tüm dünyada milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Fransız rap sanatçısı Maitre Gims, 24 Ağustos Çarşamba günü Bodrum Gümbet'te B1 Clup'ta sezonun en iddialı konserini verecek.

2013 yılında piyasaya sürdüğü ilk albümü "Sübliminal" ile Fransa'da büyük beğeni toplayan ve 2021-2022 yılları arasında Youtube'de yarım milyardan fazla izlenme sayısına ulaşan rapin aykırı çocuğu Maitre Gims, Bodrum'da sezonun en yüksek katılımlı ve eğlence kat sayısı en yüksek sahne şovuna imza atacak. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlikte performansı ile Bodrum'u sallayacak olan Gims, muhteşem görsel şovların yer alacağı gecede şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte koro halinde seslendirecek.

Öte yandan bu özel performans için şimdiden Bodrum'a gelmeye başlayan ünlü rapçinin hayranları, bölgedeki otellerde doluluk oranlarını maksimuma taşımaya başladı. Konserin gerçekleşeceği B1 Clup'a yakın lokasyondaki birçok konaklama tesisinde doluluk oranları yüzde yüze yaklaşırken, konser günü kalabalık katılım nedeniyle yaşanabilecek olası aksaklıklarda göz önüne alınarak B1 Clup tarafından yaklaşık 75 kişilik özel bir güvenlik timi oluşturuldu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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