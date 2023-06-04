Fox Yayın Akışı Bugün: İşte Detaylar

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Yüz Numaralı Adam

02:30 Yasak Elma

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Adım Farah

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hareket Sekiz

22:30 Yasak Elma