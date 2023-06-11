Fox Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?
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Fox kanalının bugünkü yayın akışı listesi araştırılıyor. Diziseverler, bekledikleri diziler ve yarışma programlarını bu listede bulabilecekler. İşte Fox yayın akışı detayları...
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Gol Kralı
01:45 Ali Kundilli
03:45 Bay Yanlış
06:00 Adım Farah
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:00 Gülcemal
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benden Ne Olur
22:30 Yasak Elma
Kaynak: InterSinema.com / Magazin