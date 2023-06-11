Fox Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?

Fox kanalının bugünkü yayın akışı listesi araştırılıyor. Diziseverler, bekledikleri diziler ve yarışma programlarını bu listede bulabilecekler. İşte Fox yayın akışı detayları...

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Gol Kralı

01:45 Ali Kundilli

03:45 Bay Yanlış

06:00 Adım Farah

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:00 Gülcemal

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benden Ne Olur

22:30 Yasak Elma