Fox Yayın Akışı
Magazin Haberleri
Bugün Fox kanalında yayınlanacak programlar arasında Tetikçinin Oğlu, Bay Yanlış, İnadına Aşk, Çağla ile Yeni Bir Gün, En Hamarat Benim, Taçsız Prenses, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ve Kısmet yer alıyor.
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:15 Tetikçinin Oğlu
04:30 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Taçsız Prenses
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kısmet
22:15 Kısmet
Kaynak: InterSinema.com / Magazin