Fox Yayın Akışı

Bugün Fox kanalında yayınlanacak programlar arasında Tetikçinin Oğlu, Bay Yanlış, İnadına Aşk, Çağla ile Yeni Bir Gün, En Hamarat Benim, Taçsız Prenses, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ve Kısmet yer alıyor.