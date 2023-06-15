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Fox Yayın Akışı

Fox Yayın Akışı

Magazin Haberleri

Bugün Fox kanalında yayınlanacak olan programlar arasında Kaptan Amerika, Tetikçinin Oğlu, Bay Yanlış, İnadına Aşk, Çağla ile Yeni Bir Gün, En Hamarat Benim, Taçsız Prenses, FOX Ana Haber, Gülcemal ve Yasak Elma yer alıyor.

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:15 Kaptan Amerika: İlk Yenilmez

03:00 Tetikçinin Oğlu

04:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:45 Yasak Elma

Kaynak: InterSinema.com / Magazin

Amerika Birleşik Devletleri En Hamarat Benim Tetikçinin Oğlu Fox Magazin Haberler

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