Fox Yayın Akışı

Bugün Fox kanalında yayınlanacak olan programlar arasında Kaptan Amerika, Tetikçinin Oğlu, Bay Yanlış, İnadına Aşk, Çağla ile Yeni Bir Gün, En Hamarat Benim, Taçsız Prenses, FOX Ana Haber, Gülcemal ve Yasak Elma yer alıyor.