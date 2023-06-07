Bugün Fox kanalında yayınlanacak olan diziler ve programlar hakkında bilgi veren bir haber.

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:15 Bay Yanlış

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:30 Gülcemal