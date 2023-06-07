Fox Yayın Akışı
Magazin Haberleri
Bugün Fox kanalında yayınlanacak olan diziler ve programlar hakkında bilgi veren bir haber.
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:15 Bay Yanlış
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Gülcemal
Kaynak: InterSinema.com / Magazin