Flo'nun Yaz Koleksiyonu Cemre Baysel ile Tanıtıldı

Flo'nun marka yüzü oyuncu Cemre Baysel, şirketin yaz koleksiyonun tanıtım çekimleri için kamera karşısına geçti. Baysel, sezonun en trend modelleri ve farklı tarzlardaki ayakkabı ve terlik modelleriyle Flo şıklığını gözler önüne serdi.

Flo'nun marka yüzü oyuncu Cemre Baysel, şirketin yaz koleksiyonun tanıtım çekimleri için kamera karşısına geçti.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Baysel, yaz mevsimi için sandalet, sneaker, terlik ve çanta modelleri ile objektiflere poz verdi. Baysel, sezonun en trend modelleri ve farklı tarzlardaki ayakkabı ve terlik modelleriyle Flo şıklığını gözler önüne serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baysel, yeni sezon trend listelerini "alt üst eden" Flo'nun sandaletlerini çok sevdiğini bildirdi.

Baysel, "Bu modeller, yaz aylarında kombinlerime cool bir görünüm katacak. Şık olmak ama aynı zamanda rahatça adım atmak istediğimde Flo'nun rengarenk modellerinden asla vazgeçemiyorum. Ayrıca elbette tüm kombinlerin kurtarıcısı sneakerlar herkes gibi benim de favorim. Yazın temsilcisi hasır çantaları ise sıcak günlerde uçuş uçuş elbiselerimle kombinlemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.