Fitness Hocalığından Şarkıcılığa - Haberler

Söz ve müziği kendisine ait şarkının düzenlemesi Ozan Gülek tarafından yapıldı. Majör Stüdyo ekibinin çektiği klip Beşiktaş sokaklarında ve yine Beşiktaş'ta bir spor salonunda çekildi. Klipte aynı zamanda fitness hocası olan Kaan Duygulu'nun öğrencileri spor hocaları ile beraber 15 kişilik ekiple çekildi. Kaan'a partner olarak güzel model Zeynep Tacan eşlik etti.

Snob Magazin / Magazin