Fitness Hocalığından Şarkıcılığa - Haberler

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Fitness Hocalığından Şarkıcılığa

Snob Magazin - Magazin
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Fitness Hocalığından Şarkıcılığa

Kaan Duygulu'nun "Yalan" şarkısı Cenk Alptekin'in prodüktörlüğünde Alptekin Yapım etiketi ile tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Söz ve müziği kendisine ait şarkının düzenlemesi Ozan Gülek tarafından yapıldı. Majör Stüdyo ekibinin çektiği klip Beşiktaş sokaklarında ve yine Beşiktaş'ta bir spor salonunda çekildi. Klipte aynı zamanda fitness hocası olan Kaan Duygulu'nun öğrencileri spor hocaları ile beraber 15 kişilik ekiple çekildi. Kaan'a partner olarak güzel model Zeynep Tacan eşlik etti.

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