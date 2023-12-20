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Filiz Akın, Sağlık Problemleriyle Mücadele Ediyor

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Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Kanserli doku ve ses telleri sorunları yaşayan Akın, sağlığına kavuştuğunda yakın arkadaşı Türkan Şoray'ı evinde ağırladı.

Filiz Akın uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olan Akın, geçen ay da şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye yatmıştı.

Sağlığına kavuşan Filiz Akın'ın evine yakın arkadaşı Türkan Şoray gitti.

Akın o anları Instagram hesabından "Yeni bir yıla doğru. Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle. Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Filizakink (@filizakink)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Türkan Şoray Filiz Akın Instagram Ünlüler Magazin Sağlık Güncel Haberler

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