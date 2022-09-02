Feride Hilal'in Yeni Klibinde Oyun Severlere Sürpriz!

Feride Hilal Akın'ın söz ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi "Soygun" 2 Eylül'de DMC etiketi ile yayında.

Aranjesinde Ozan Bayraşa imzası olan tekli, tutkulu aşkından dolayı sonunu bilmesine rağmen bir aşk hikayesini yaşamak isteyenleri konu alıyor.

Silvyo yönetmenliğinde çekilen klipte, Feride Hilal Akın 3 ayrı karakterde karşımıza çıkıyor. Oyun severlere gönderme yapılan klipte ise her hikaye yeni karakterlerin seçimiyle başlıyor, yapılan bir soygun sonrası olan kovalamayı ve ihaneti konu alıyor. "Soygun" 2 Eylül'de DMC etiketi ile tüm dijital mecralarda, klibi ise NetD kanalında yayında!