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Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'daki özel bir hastanede tedavi altında. Başhekim Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, Tayfur'un genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ve normal odaya alınmasının beklendiğini açıkladı.

Muğla'da özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu açıklamalarda bulundu.

Sanatçının Marmaris'teki bir hastaneye başvurmasının ardından genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabız düşüklüğü nedeniyle Muğla'daki hastaneye sevk edildiğini belirten Dr. Gazezoğlu, "Hastamız Ferdi Tayfur şu an yoğun bakımda tedavi altında. Genel durumu oldukça iyi. Bildiğiniz gibi kendisi 4-5 yıl önce bir kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirmişti. Bu durumlar göz önüne alındığında genel düşkünlük ciddiye alınması gereken bir durumdu. İlgili doktorlarımız ve uzmanlarımız kendisini daha yakından takip etmek için yoğun bakımda tedavi altına aldı" ifadelerini kullandı.

Dr. Gazezoğlu sanatçının bilincinin açık olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, "Biraz önce yanına gittim, kendisiyle sohbet ettik. Ferdi Tayfur, herkese selamlarını iletti. İnşallah 1-2 gün içinde normal odaya alınacağını ve çok daha iyi bir duruma geleceğini umut ediyoruz. Taburcu olması birkaç gün sürebilir ancak değerli sanatçımız hızla iyileşiyor" dedi.

Ferdi Tayfur'un sevenlerine selam gönderdiğini aktaran Başhekim Gazezoğlu, sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyiye gitmesi, sevenlerini ve ailesini sevindirdi. Ünlü sanatçının birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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