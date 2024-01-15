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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hamilelik sürecinde

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra hamilelik sürecine girdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kilo aldığı yönündeki yorumlara yanıt verdi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tayfur, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Hamilelik süreci boyunca sevenlerini bilgilendiren ünlü isimin belirginleşen karnı dikkat çekti.

Bebek göründü Sakın kilo almışsın demeyin

Sosyal medya hesabından üç fotoğraf paylaşan Tayfur altına, 'Üçüncü resim şaka mı? Ayakkabılarımı göremiyorum! Sakın kilo almışsın demeyin' notunu düştü.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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