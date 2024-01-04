Fenerbahçe'de 20 sene kalan kaleci

Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünmüyorum; bulunduğu yerin kıymetini çok iyi bilen bir insandım o yüzden Fenerbahçe'de 20 sene kaldım

Kızlarım benim her şeyim. Oğlum olmasını isterdim, ama olmadı.

kızım Yade eşimden daha fazla soru soruyor ama çok hoşuma gidiyor, kızlarımla arkadaş gibi olmaya çalışıyorum...

Romantik değilim hiç çiçek almışlığım yoktur. Çiçek almam, yoldan geçerken papatyayı koparıp veririm, bizim tarih kavramımız da yoktur, tarihlere çiçeğe hediyeye takılı kalmayız.

Bizim için önemli olan benim onun, onun benim yanımda olmamdır, birbirimizi çok iyi tamamlayan bir çiftiz. Şiddetli kavgalarımız tabii ki var, günün sonunda bir karara varır ve konuyu öyle kapatırız, Allah'a çok şükür 2 çocuğumuz da var, çekirdek bir aileyiz.

GORALI YEMEK İÇİN PARA BİRİKTİRİRDİM

Çocukluğum çok güzel geçti, ama varlıklı bir çocuk değildim. Antrenmanlara gitmek için Kocamustafapaşa'da minibüs yerine otobüsü bekleyip, Goralı yemek için paramı biriktirdiğimi çok iyi bilirim.

Pazarda amcamın oğluyla çorap sattığımı çok iyi bilirim. Babamdan ve kendi çocukluğumdan öğrendiklerimle yola çıktım.

ZEYNEP'İ İLK GÖRDÜĞÜMDE SENİNLE EVLENECEĞİM DEDİM

Benim düşündüğüm inandığım şeyler gerçekleşti. Zeynep inanmazdı bana, ilk gördüğümde 'seninle evleneceğim' dedim ona. Sen herkese bunu söylüyorsun dedi, benim dediğim oldu, inandığım her şeyi gerçekleştirdim şu ana kadar...