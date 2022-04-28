Fedon... 'BU SENE DENİZE DÜŞMEM GEÇ OLDU!'

"VE FEDON DENİZE DÜŞTÜ"

Klasikleşen sezon açılışını yapan ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Denize atlarken çekilen videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, "Ve Fedon denize düştü.

Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi.

Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum." dedi.

"BU SENE DENİZE DÜŞMEM GEÇ OLDU"

Her yıl takipçileriyle paylaştığı denizle ilk buluşması büyük ilgi gören 75 yaşındaki sanatçı, bu yaz da geleneği bozmadı.

Fedon, kısa sürede gündem olan Instagram gönderisine, "Ve Fedon denize düştü.

Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi.

Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum" notunu düştü.

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