Fazıl Say... BABASINI KAYBETTİ!

Acı haberi sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Fazıl Say'ın son dönemde polemik yaşadığı ve "Gözümden düştü" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım geldi. İmamoğlu, "Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim." paylaşımında bulundu.

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

FAZIL SAY'DAN DUYGUSAL MESAJ

Sanatçı, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla babasının vefatını duyurarak, "Babamı kaybettik.

Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi.

Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı.

Çok özel, çok güzel bir baba-oğul ilişkisiydi, son anına kadar." ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, babasının yaklaşık 4 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de kaydetti.

İMAMOĞLU'NUNDAN MESAJ GECİKMEDİ

Fazıl Say'ın son dönemde polemik yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili " Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisine Allah'tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim." paylaşımında bulundu.

1935 yılında İstanbul'da, Kadıköy'de doğan Say, küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Say, 1946'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. 1950'de konservatuvarı terk etti.

1954 yılında basın-yayın eğitimi almak için Almanya'ya gitti.

Türkiye'ye döndüğünde Bingöl'de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı.

Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi.

DARBEDEN SONRA HAPİS YATTI

1967'de Türk Solu dergisinin yazı işleri müdürü olan Say, 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı.

Hapisten çıktıktan sonra Kocakurt romanını yazdı (1976). 1977'de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları'nı çıkarttı.

1980'den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi.

Konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı olan Ahmet Say, "Kamil'in Atı" adlı öykü ile 1970 yılında TRT Ödülleri Öykü Yarışması'nı, 1974 yılında Yeni Adımlar Dergisi'nin açtığı Sabahattin Ali Hikâye Yarışması Birincilik ödülü, Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali "Sanat Çınarı Ödülü"nü kazandı.

"Kocakurt" adlı romanı ile 1975 Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nda basılmaya değer ürünler arasında yer aldı.

KILIÇDAROĞLU: SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değerli müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum.

Değerli aydınımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Sanat camiamızın başı sağ olsun!" açıklamasında bulundu.

Magazinkolik / Magazin