Fatma Girik'e büyük vefasızlık

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu ölümünün birinci yıldönümünde kimse mezarında ziyarete gelmeyerek büyük vefasızlık yaptı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümünün 1'inci yılında kabri başında sadece kardeşi Günay Girik ve 1 komşusu tarafından anıldı. 24 Ocak 2022 günü tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Girik, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Kimse gelmedi

Yaşamını yitiren usta oyuncu Fatma Girik, Bodrum Torba Mahallesi'nde bulunan Torba Mezarlığı'nda sadece kardeşi Günay Girik ve komşusu Muzaffer Ilıcak tarafından dualar ile anıldı. Torba Mahallesi'ndeki komşuları başta olmak üzere sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin Girik'i kabri başında anmaya gelmemeleri ise dikkat çekti.

Kabri başından anma yapılmamasından dolayı üzgün olduğunu belirten Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Birlikte sayısını hatırlamadığım bir sürü film var. Yaşım 56 ve yaklaşık 44 senem ablamla geçti. Ben 12 yaşlarındayken ilk filmimiz Gülsüm Anayı beraber çektik, ben oğlu rolündeydim. Ben annemi ablam kadar görmedim. Babam ben küçük yaştayken öldü. Ben ablamla beraber olduğum kadar kimseyle beraber olmadım. Onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik. Benim iki çocuğum var kızımın adı Fatma Girik, oğlum var onun adı da Günay Girik. Çocuklarımın dünyaya gelmesinin sebebi ablam. Benim 12 yaşında babam öldükten sonra varoluş sebebim ablam. Ablamın yokluğunu çok hissediyorum. Burada insanların vefasızlığı da beni üzdü. İstanbul'da anma töreni düzenlenmiş ama kabri başında anma yapılsaydı daha iyi olurdu. Zeki Müren'den sonra Bodrum ve Torba Fatma Girik ile beraber anılır. Keşke kabrinin başında anılsaydı, ablam daha fazla mutlu olurdu" dedi. - MUĞLA