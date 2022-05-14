Fatih Ürek Ameliyat Oldu - Haberler

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Fatih Ürek Ameliyat Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Fatih Ürek Ameliyat Oldu

Uzun süredir görme şikayeti olan şarkıcı Fatih Ürek, ameliyat oldu. Sağ gözüne akıllı mercek yerleştirilen Ürek, diğer gözünden pazartesi günü ameliyat olacağını açıkladı.

İSTANBUL (Snob Magazin) - Şarkıcı Fatih Ürek, BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi'nde göz ameliyatı oldu. Uzun süredir görme bozukluğu çektiğini ifade eden Ürek'in sağ gözüne akıllı mercek takıldı.

Operasyonu geçekleştiren doktoruna teşekkür eden Fatih Ürek, " Uzun süredir gözlerimle ilgili problemim vardı. Kördüm diyebilirim. Sağ gözümden ameliyat oldum. Harika geçen bir akıllı mercek operasyonu oldu. Pazartesi günü de diğer gözüme bir operasyon yapılacak. Bundan sonra arık daha güzel görebileceğim" diye konuştu.

Snob Magazin / Magazin

Fatih Ürek, Pazartesi, İstanbul, Magazin, Haberler

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