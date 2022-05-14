Fatih Ürek Ameliyat Oldu - Haberler

İSTANBUL (Snob Magazin) - Şarkıcı Fatih Ürek, BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi'nde göz ameliyatı oldu. Uzun süredir görme bozukluğu çektiğini ifade eden Ürek'in sağ gözüne akıllı mercek takıldı.

Operasyonu geçekleştiren doktoruna teşekkür eden Fatih Ürek, " Uzun süredir gözlerimle ilgili problemim vardı. Kördüm diyebilirim. Sağ gözümden ameliyat oldum. Harika geçen bir akıllı mercek operasyonu oldu. Pazartesi günü de diğer gözüme bir operasyon yapılacak. Bundan sonra arık daha güzel görebileceğim" diye konuştu.

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