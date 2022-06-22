Fatih Terim'den 40. Evlilik Yıl Dönümünde Romantik Paylaşım

Fatih Terim ve Fulya Terim evliklerinin 40. yılını kutluyor. Fatih Terim, sosyal medya hesabından 40 yıl önceki evlilik fotoğrafını ve eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı '40 yıl önce 40 yıl sonra' notuyla paylaştı.

Terim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz.

Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim.

Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun"

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