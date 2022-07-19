Fatih Erkoç - Kerem Görsev... CAZIN USTALARI BÜYÜLEDİ! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Erkoç - Kerem Görsev... CAZIN USTALARI BÜYÜLEDİ!

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Fatih Erkoç - Kerem Görsev... CAZIN USTALARI BÜYÜLEDİ!

Türkiye'nin en güçlü seslerinden ve müzisyenlerinden Fatih Erkoç ile ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Kerem Görsev ve grubu Kerem Görsev Trio, Kuruçeşme Açıkhava'da caz müzik tutkunlarını büyüledi.

Türkiye'nin en güçlü seslerinden ve müzisyenlerinden Fatih Erkoç ile ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Kerem Görsev ve grubu Kerem Görsev Trio, Kuruçeşme Açıkhava'da caz müzik tutkunlarını büyüledi.

Birlikte hayata geçirdikleri 'The Lady From İstanbul' isimli albümlerinden klasikleri seslendiren ikili, zengin repertuarlarıyla müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Caz müziğin usta sesi Fatih Erkoç'un hayran bırakan yorumlarına piyanoda Kerem Görsev, davulda Ferid Odman, kontrbasta Volkan Hürsever enstrümantal şovlarıyla eşlik etti.

"CAZIN BÜYÜSÜNÜ BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ"

Fatih Erkoç - Kerem Görsev... CAZIN USTALARI BÜYÜLEDİ!

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Fatih Erkoç, "Çok güzel bir mekan, geçen sene de burada çaldık.

Atmosfer İstanbul'un en güzel yerlerinden biri ama sadece manzara değil buraya gelen insanlarda herhâlde bu yıl da öyle olmuştur, geçen sene de burayı doldurmuşlardı.

Demek ki bizi seviyorlar, biz de onları seviyoruz. Cazın büyüsünü birlikte paylaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erkoç, birlikte sahne alacağı müzisyen dostuna, "Kerem Görsev piyanistliğinin yanı sıra Türkiye'ye cazı sevdiren önemli isimlerden biridir.

Fatih Erkoç - Kerem Görsev... CAZIN USTALARI BÜYÜLEDİ!

Çok istikrarlı bir şekilde bu caz piyanistliğini ve kalitesini sürdürüyor.

Onun için de cazı ve kaliteli müziği halka sevdirdiğimiz için çok mutluyuz" sözleriyle övgüler yağdırdı.

Magazinkolik / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title