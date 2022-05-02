Fatih Altaylı, Tuğba Ünal'a programında övgüler yağdırdı: Sende her şey var - Haberler

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Fatih Altaylı, Tuğba Ünal'a programında övgüler yağdırdı: Sende her şey var

Haberler.com - Magazin
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Fatih Altaylı, Tuğba Ünal'a programında övgüler yağdırdı: Sende her şey var

Turist rehberliği ve İngilizce öğretmenliği gibi mesleklerin ardından yazarlık ve müzisyenlikle de uğraşan Tuğba Ünal'ı programında konuk eden Fatih Altaylı, ünlü ismi öve öve bitiremedi. Altaylı, "Senin durumun şu açıdan iyi. Biri olmazsa öbürü, sende her şey var çünkü. Rehbersin. Bıraktın ama işler kötü olursa rehberliğe dönersin. Müzik olmadı televizyoncusun, o olmadı yazarsın, şairsin." dedi.

BloombergHT ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir programının bu haftaki konukları İzzet Çapa, Gökhan Türkmen, Murat Bozok, Tuğba Ünel ile birlikte Zehra ve Hasan Şirin oldu.

"SENDE HER ŞEY VAR"

Program sırasında sunucu Fatih Altaylı, sanatçı Tuğba Ünal'ı öve öve bitiremedi. Altaylı, "Senin durumun şu açıdan iyi. Biri olmazsa öbürü, sende her şey var çünkü. Rehbersin. Bıraktın ama işler kötü olursa rehberliğe dönersin. Müzik olmadı televizyoncusun, o olmadı yazarsın, şairsin." dedi.

FOTOMODELLİĞE DE BAŞLADI

Altaylı'nın övgülerine karşılık ise Ünal, "Bir de şimdi fotomodellik başladı. Yeni bir reklam filmi anlaşması yaptım." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Magazin

Fatih Altaylı, Magazin, Haberler

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