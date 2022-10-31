Faruk K, ünlü olduktan sonra yaşadığı olayı anlattı: Tarzımdan dolayı minibüste dayak yedim

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Faruk K, çocukluğunda yaşadıklarından, ailesinden, konuşma engelinden ve en büyük korkusundan bahsetti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Faruk K oldu. Aile içinde yaşadığı zor günlerden bahseden Faruk K, dansçılığa nasıl başladığını ve minibüste gördüğü şiddetten bahsetti.

Sevilen şarkıcı, Gökay Kalaycoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk yaşadın?", "Babanı kaybettiğinde kaç yaşındaydın?" "Baban size karşı nasıldı?" "Aile kurup çocuk sahibi olmama durumun çocukluğunda yaşadıklarından dolayı mı?" "İnşaatta çalışarak kazandığı parayı sanat için mi harcadın?", "Profesyonel olarak sahneye çıktığında ne hissettin?", "Minibüste neden darp edildin?", "Konuşma engelini nasıl yendin?", "Kendinle kaç yaşında barıştın?" ve "Korkuların ne?" sorularına tüm samimiyetiyle cevap verdi.