Farah Zeynep Abdullah... 'HELALLİK' ÇIKIŞI!
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'daki helallik isteğine tepki gösterdi.
Deprem bölgelerinden Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı tesiri, negatif hava sebebiyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte emek verme yürütemedik.
Bunun için helallik isterim. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kuracağız" diye konuştu.
Erdoğan'ın "Helallik isterim" ifadesi sosyal medyada gündem olurken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Geçtiğimiz gün "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" şeklinde isyan eden Abdullah helallik isteyen Erdoğan'a karşı "Ne helalliği be" paylaşımında bulundu.